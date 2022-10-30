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Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti

Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alan Hande Yener, ilerleyen saatlerde kendisine eşlik eden yaşlı bir hayranıyla adeta coştu coşturdu. Yener, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.