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    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alan Hande Yener, ilerleyen saatlerde kendisine eşlik eden yaşlı bir hayranıyla adeta coştu coşturdu. Yener, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • 30.10.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 15:03
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    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti

    Başarılı şarkıcı Hande Yener'in konser takvimi yoğun şekilde devam ediyor.

    Son günlerde hayranlarıyla sık sık bir araya gelen Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

    Burada en sevilen şarkılarını seslendiren 49 yaşındaki şarkıcı, tercih ettiği cadı kostümüyle sahneye çıktı.

    Hayranıyla sahnede coştu coşturdu

    İlerleyen saatlerde Yener'e sürpriz bir hayranı eşlik etti.

    Yener'in 'Bakız Artık' şarkısını seslendirdiği sırada sahneye çıkan yaşlı hayranı, şarkıcıyla birlikte dans ederek doyasıya eğlendi.

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti #1

    Dinleyiciler o anları kaydetti

    O anlar konser alanındakileri de eğlendirdi.

    Coşkulu anlar yaşayan izleyiciler, Yener ve hayranını cep telefon kamerasıyla kaydetti.

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti VİDEO

    Sosyal medya hesabında paylaştı

    Öte yandan başarılı şarkıcı da hayranıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Canım hacı amcam" noyunu düştü.

    Ayrıca dans ettikleri anları da paylaştı.

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti #2

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti #3

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti #4


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