Hande Yener: Yaşsız kadınım

Ünlü şarkıcı Hande Yener, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde kendini övdü.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla meme kanserine yakalandığını ve hastalığı sağlıklı bir şekilde atlattığını belirterek hayranlarını sevindiren ünlü şarkıcı Hande Yener, dün İstanbul'da konser verdi.

"YAŞSIZ KADINIM"

Şarkıcı, hayranlarından gelen “Çok güzelsin” tezahüratı karşısında, “Yaşsız kadınım. 18 yaşındayım. İsterseniz doktorumun numarasını vereyim sorun.” diye espri yaptı.

"ANİME OLDUM"

Ünlü şarkıcı Hande Yener, konserde giydiği sıra dışı kıyafetle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı Yener sahne aldığı sırada seyircilere, “Bu akşam 'Anime' karakteri oldum.” ifadelerini kullandı.