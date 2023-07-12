Hande Yener, yorgan modasına uydu

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Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de 4. Aromaterapi Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Hande Yener'in konseri iptal edilmişti.
Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Hande Yener, konserinin iptal edilmesine anlam veremediğini söylemişti.
Bugün Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınlayan Yener, kıyafet seçimiyle sosyal medyanın diline düştü.
Sıra dışı elbiseler giymeyi seven ünlü şarkıcı, yine kural bozmadı. Dekolteli ilginç bir kıyafet giyen Yener, kombinini üzerine attığı yorganla tamamladı.
Yener'in tarzına takipçilerinden yorum yağdı.