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Hande Yener'in ilginç sahne kostümü

Hande Yener'in ilginç sahne kostümü

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Yener'in dün akşamki konserinde giydiği kıyafet, koltuk örtüsüne benzetildi.