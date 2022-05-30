Hande Yener'in mini şortlu kombini

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Hande Yener, tazıyla dikkat çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bahar Şenlikleri’nin ikinci gününde coşku doruğa çıktı. Gençler, ünlü şarkıcı Hande Yener’in şarkılarıyla eğlendi.

Sahne performansı sırasında sahneden inerek gençlerle şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, DEÜ’lü öğrencileri sahneye çıkarmayı da ihmal etmedi.

"Kalbinizi dinleyin"

Yener, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ile uzun zamandır bir araya gelmeyi istediğini belirterek “Sonunda bir araya gelebildik. Gençler sizlere tavsiyem, kalbinizi dinleyin. Üstünlük yarışına girmeyin ama kendinizle yarışın.” dedi.

"Çok tatlıyız"

Yener'in tarzı da dikkat çekti. Üzerine kapüşonlu bir sweet giyen şarkıcı, altına da boxer benzeri bir şort giydi. Ünlü şarkıcının tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarına da şu notu düştü: "Z kuşağı mı ? Evet çok tatlıyız."