Hande Yener'in sandalye dansı

Kırmızı külotlu çorabı ve siyah mayosuyla sahneye çıkan Hande Yener, dansıyla gündem oldu.

Sahne kostümleriyle sürekli gündeme gelen Hande Yener, önceki gün Hatay'da bir mekanda konser verdi.

Siyah mayosu ve kırmızı dantel çorabı ile tamamladığı sahne kostümü ile büyük beğeni alan Yener'in dansçılarla yaptığı sandalye şovu da ilgi çekti.

"Durmak yok"

Konser esnasında Yener'e bazı hayranları "Durmak yok, yola devam" diye tezahürat yaptı.

Hande Yener'in dans ettiği anlar sosyal medyaya da yansıdı. Yener'in dansı takipçilerini ikiye böldü. Hande Yener'in dansını beğenmeyenler de oldu.