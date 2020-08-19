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    Hanife Gürdal, dudaklarını büyüttü

    Hanife Gürdal, yaptırdığı dudak dolgusuyla sosyal medyada olay yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 16:21
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    Hanife Gürdal, dudaklarını büyüttü

    Katıldığı evlilik programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal'ın, dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.

    KÖFTE DUDAK OLDU

    Gürdal, yaptırdığı dolgunun dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

    Hanife’nin dudak dolgusuyla paylaşım yapmasından sonra takipçilerinden, “Doğallığını kaybetme” uyarıları geldi.

    Hanife Gürdal dudak dolgusu yaptırdı VİDEO

    Hanife Gürdal, dudaklarını büyüttü #1

    Hanife Gürdal, dudaklarını büyüttü #2

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