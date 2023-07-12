Harper Seven'in doğum günü kombini eleştirildi Brooklyn, Cruz ve Romeo adında üç tane erkek çocukları olan Victoria ve David Beckham, biricik kızları Harper Seven, 12 yaş gününü kutladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en zengin ve en varlıklı çiftlerinden Victoria ve David Beckham'ın tek kızı Harper Seven, geçen hafta bir dizi kutlamayla 12 yaşına girdi.

Beckham çifti, biricik kızları için bir erken doğum günü kutlaması düzenledi. Çok uzun sürmeden boyu annesini geçecek gibi görünen Harper için gerçekleşen partinin fotoğraflarını da sosyal medya bol bol paylaşıldı.

2 bin 700 dolarlık çanta

Bu özel günde artık genç kızlığa adım attığının bir göstergesi olan şekilde giynen Harper, kombinini de 2 bin 700 dolarlık çantayla tamamladı.

Harper'in giydiği elbise ve taktığı çanta çok ciddi eleştirilere hedef oldu.

Küçük bir kız için her ne kadar zengin bir aileye sahip olsa da bu kadar pahalı aksesuar kullanmanın fazla olduğunu savunanlar çıktı.

Geceliğe benzetildi

Harper Seven'ın elbisesinin bu kadar eleştirilmesinin nedeni geceliğe ya da iç çamaşıra benzetilmesiydi. Birçok kişi sosyal medyada bu kıyafetin henüz 12 yaşındaki bir çocuk için uygun olmadığını savundu.