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    Harun Tan'a evlatlarından destek

    Harun Tan, önceki gün diğer iki evladıyla paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 07:34
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    Harun Tan'a evlatlarından destek

    Geçtiğimiz ay Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan, dün Instagram'da bu kareleri paylaştı.

    Tan, eski eşi Şallı'dan olan büyük oğlu ve yine ilk evliliğinden olan oğlu Can'la birlikteydi.

    Gençlerle biraz olsun moral bulan Harun Tan, paylaşımına "Sizin enerjiniz hiç bitmesin bana da hep ilham olsun" notu düştü.

    BEREN'İN ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

    Tan'a "Allah sabır versin" mesajları yağarken kardeşini kısa süre önce kaybeden 16 yaşındaki ağabeyi Beren'in hüzünlü hali ise yürek burktu.

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