Harun Tekin'in arabası

Harun Tekin, önceki gece Ulus’taydı. Ünlü rock’çı, eski model otomobiline binerken objektife yansıdı.

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, önceki gece Ulus'ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcının, keyfinin yerinde olduğu görüldü.

MASKELİ POZ

Milliyet'te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, keyifli gecenin sonunda mekandan ayrılırken objektiflere maskesiyle poz verdi. Tekin, fotoğraf çekiminin ardından eski model otomobiline binerek uzaklaştı.