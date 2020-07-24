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    Harun Tekin'in arabası

    Harun Tekin, önceki gece Ulus’taydı. Ünlü rock’çı, eski model otomobiline binerken objektife yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 08:37
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 08:37
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    Harun Tekin'in arabası

    Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, önceki gece Ulus'ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcının, keyfinin yerinde olduğu görüldü.

    MASKELİ POZ

    Milliyet'te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, keyifli gecenin sonunda mekandan ayrılırken objektiflere maskesiyle poz verdi. Tekin, fotoğraf çekiminin ardından eski model otomobiline binerek uzaklaştı.

    Harun Tekin'in arabası #1

    Harun Tekin'in arabası #2

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