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    Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye villa aldı

    40 milyon TL'ye Levent'te villa alan Hasan Can Kaya, kredi çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:54
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    Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye villa aldı

    YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakalayan komdyen Hasan Can Kaya, kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.

    Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, Kaya'nın 40 milyonTL'ye Levent'ten villa aldığını iddia etti.

    "40 milyon TL"

    Akay, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı. Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu.

    "Acun kefil oldu"

    Hasan Can Kaya, 2021 yılında ise Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villayı annesi için satın almıştı.” açıklamasını yaptı.

    Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla ün yapmış ve Acun Ilıcalı’nın dijital platform Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.

    Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye villa aldı #1

    Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye villa aldı #2


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