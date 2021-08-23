Euro
9.9592
0.2%
Dolar
8.4862
0.02%
Altın
488.03
0.42%
Borsa
1.445
0%
Bitcoin
425.210
2.27%
EXEN Coin
27.99
4.71%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

    Hasan Can Kaya, annesine Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 07:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

    Acun Ilıcalı’nın İstanbul'daki tripleks villasını satışa çıkarmıştı. Ilıcalı'nın evin yeni sahibi ise “Konuşanlar” programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya oldu.

    ANNESİNE ALDI

    Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.

    Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı nın evini satın aldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir