Hasan Can Kaya, Hadise ile ilişki iddialarını yalanladı

Hasan Can Kaya'nın sosyal medya üzerinden Hadise'nin fotoğrafını beğenmesi ile güçlenen iddialar yalanlandı. Kaya, "Ben bile gerçek sandım" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktaladı.

İlişki hakkında binbir iddia ortaya atılırken Hadise, konserlerine ve hayatına kaldığı yerden devam etti.

Yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcının, son olarak Hasan Can Kaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi.

Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu öne sürüldü.

Son fotoğrafını beğendi

Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dedikoduları güçlendirdi.

"Bekar bir insanım, öyle bir şey olsa gizlemem"

Konuyla ilgili ilk açıklama Hasan Can Kaya'dan geldi. Hasan Can Kaya, ''İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem.'' dedi.

"Ben bile gerçek sandım"

Yaşananların ardından Kaya, katıldığı bir ödül töreninde yöneltilen aşk sorusuna, "O kadar hızlı yalanladım ki ben bile gerçek sandım." yanıtını verdi.

Hasan Can Kaya, 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.