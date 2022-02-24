Hastalığı tekrarlayan Güler ışık sevenlerinden dua istedi

İkinci kez kansere yakalanan 'Dişi İbrahim Tatlıses' lakabıyla bilinen ünlü türkücü Güler Işık, konuştu.

‘Türkülerin kraliçesi’ lakaplı Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı. Bundan birkaç sene önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hissederek doktora giden Güler Işık’a göğüs kanseri teşhisi konmuştu.

UMRE'DE RÜYA GÖRDÜ

Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık, tesettüre girmişti.

HÜKSETTİ

Işık, hastalığa yakalanma sürecini, "İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum.

Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktara, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum.

"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"

Doktora tekrar kontrol için gittim ve sonuç kötü geldi. Aynı hastalık değil, fakat bu sefer de süt kanallarında olan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış. Acilen tetkikler yapıldı, kontroller yapıldı. Doktorlar ‘tedavi olmalısın’ dedi. Hemen kemoterapiye başladık, Allah'a şükür iyi sonuç veriyor. ‘Yüce Rabbim bunu yeniden atlatmama müsaade edecektir’ diye düşünüyorum. Sevenlerimden dua istiyorum.” dedi.