Hastane odasından paylaşım yaptı! Survivor Batuhan Karacakaya ameliyat oldu Dominik'te başına gelmeyen kalmayan Batuhan Karacakaya hastane odasından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Hala tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisiyle ünlenen Batuhan Karacakaya, porjede "Bülent Ziyagil" karakterini canlandırmıştı.

Son olarak Survivor'da mücadele eden Batuhan Karacakaya burada verdiği mücadele ile finalist olmayı bile başarmıştı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Sevenlerini korkutan Karacakaya hastane odasından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

Karacakaya hastane odasından çektiği videoda rahatsızlığını şöyle anlattı;

"KEMİK KOPMUŞ"

'Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş. Ancak Ada'da kaptığım bir hastalık yüzünden ameliyatım ertelendi ve kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi de ameliyatımı oldum. Her şey yolunda'