Hastane paylaşımı hayranlarını korkuttu! Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyat bir oldu

Haber Merkezi
Özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyunculardan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, şu sıralar sağlık problemleri yaşıyor.
9 SAAT SÜRDÜ
Bekiroğlu, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine hastanede devam edilen Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9 saat süren operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu’nun bir süre daha hastanede tedavisi devam edecek.
Vücudunda kablolar bulunan Aslı Bekiroğlu son halini yayınlayarak "Yaşıyorum şükür" ifadelerini kullandı.
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