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Hastane paylaşımı hayranlarını korkuttu! Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyat bir oldu

Hastane paylaşımı hayranlarını korkuttu! Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyat bir oldu Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından kablolar içindeki vücudunu yayınladı.