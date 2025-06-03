Hastane paylaşımı hayranlarını korkuttu! Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyat bir oldu
Haber Merkezi

Özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyunculardan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, şu sıralar sağlık problemleri yaşıyor.

9 SAAT SÜRDÜ

Bekiroğlu, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine hastanede devam edilen Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 saat süren operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu’nun bir süre daha hastanede tedavisi devam edecek.

Vücudunda kablolar bulunan Aslı Bekiroğlu son halini yayınlayarak "Yaşıyorum şükür" ifadelerini kullandı.

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Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir