Hastanede olan Edip Akbayram'ın kızından yeni paylaşım geldi! Yazdıkları duygulandırdı

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türk müziğinin en değerli isimlerinden 74 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.

Ancak evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda entübe edildi.

Peş peşe 2 ameliyat geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Akbayram, gittiği parktan bir kare paylaşarak şu notu düştü:

"HADİ CANIM BABAM"

"Bu parka beni babam getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki, 'Hadi canım babam, görecek günler var daha."