Hastanelik olan Gönül Yazar'dan haber var: Durumu iyi

Ses sanatçısı Onur Akay, evinde kaburgasını kıran Gönül Yazar'ın hastanedeki fotoğrafını yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede tedavisi süren Yazar'dan sevindirici haber geldi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yazar'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Yazar'ın kendisine gönderdiği fotoğrafı paylaşan Akay, "Değerli sanatçımız Gönül Yazar'ın tedavisi devam ediyor. Bana hastanede çekilen fotoğrafını gönderdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek dua eden herkese teşekkür etti." ifadelerine yer verdi.