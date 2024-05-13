Hastanelik oldu! Hafsanur Sancaktutan'tan korkutan paylaşım Paylaşımıyla hayranlarını telaşlandırdı. Ameliyat olan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan ilk açıklama geldi.

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ensonhaber.com

2018'de yayınlanan Gülperi dizisiyle yıldızı parlayan Hafsanur Sancaktutan, oyunculuk sektörüne adım attı.

Sosyal medyada hesabını oldukça aktif kullanan Sancaktutan, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.

Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

"Anne gözü"

Sancaktutan, hasta yatağındaki bir fotoğrafını, Instagram hesabından "Anne gözü, anne yüreği" notuyla paylaştı ardından "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum." açıklamasını yaptı.