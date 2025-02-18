Hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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Annesi ve erkek kardeşiyle sorunlar yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, son günlerde yaşadığı stres nedeniyle dün hastanelik olmuştu.

Sette kalbinden rahatsızlandığı öğrenilen ünlü sanatçı, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"SAMAR BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu belirtti. Deniz şunları söyledi:

"Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canımın eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." dedi.