Hatice Aslan, bikinili fotoğrafları hakkında konuştu

Hatice Aslan, katıldığı bir davet çıkışı, paylaştığı bikinili fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı.

Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Birce Akalay, Hatice Aslan, Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç, Cansu Tosun, Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ve Belçim Bilgin, önceki akşam Ortaköy'deki mekan çıkışı görüntülendi.

"BU DÜNYADA RAHAT YOK"

Mekandan ilk ayrılan Hatice Aslan'a, sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşım hatırlatılınca, "Hayat koşulları ve şartları çok zor, her insan için. Olabildiğince aralarda o onları güzel anları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat gerçekten hepimiz için zor. Bu dünyada rahat yok. Olabildiğince elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum.

"KAYGIM YOK"

Sonuçta ben kendim olarak varım bu dünyada, herkes gibi olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Başkasına göre mutluluk ya da mutsuzluk, bir takdir ya da eleştirilmek gibi bir kaygım yok.

Kendim olmaya çalışıyorum sadece. Kendiniz olursanız dünya daha yalansız daha gerçek olur." dedi.