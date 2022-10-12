Hatice, lazerde

Ünlü şarkıcı Hatice, epilasyon yaptırdığı anları sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Özellikle 2000'li yılların başında söylediği şarkılar ile popüler olan ve Çıt Çıt Çedene şarkısı ile kısa sürede ünlenen şarkıcı Hatice, gündemden düşmüyor.

Hatice güzelleşiyor

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Hatice, şimdi de güzellik salonunda bir görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Bacaklarındaki tüylere lazer yaptırıken videosunu yayınlayan Hatice, herkesi şok etti. Hatice'nin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.