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    Hatice Şendil'in dudakları büyüdü

    Hatice Şendil'in Instagram hesabına yüklediği son fotoğrafla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 09:07
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 09:07
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    Hatice Şendil'in dudakları büyüdü

    Ünlü oyuncu Hatice Şendil, yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Hatice Şendil, şimdi de uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

    DUDAKLARI ŞİŞTİ

    Şendil'in beğeni yağan fotoğrafında dudaklarındaki şişlik dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Dudaklarınıza ne oldu?' diye sordu. Güzel oyuncu sorulara cevap vermedi.

    Hatice Şendil in dudakları büyüdü #1

    Hatice Şendil in dudakları büyüdü #2

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