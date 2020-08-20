Hatice Şendil'in dudakları büyüdü

Hatice Şendil'in Instagram hesabına yüklediği son fotoğrafla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Hatice Şendil, şimdi de uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

DUDAKLARI ŞİŞTİ

Şendil'in beğeni yağan fotoğrafında dudaklarındaki şişlik dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Dudaklarınıza ne oldu?' diye sordu. Güzel oyuncu sorulara cevap vermedi.