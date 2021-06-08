Hatice Şendil'in yeni imajı

Yeni halini takipçileriyle paylaşan 37 yaşındaki Hatice Şendil, hayranlarından tam not aldı.

Meslektaşı Burak Sağyaşar ile mutlu bir evliliği olan Hatice Şendil, imaj yeniledi. Şendil, yıllardır kullandığı uzun saçlarını kestirdi.

Şendil'in yeni imajına beğeni yağarken, ünlü oyuncunun beyazlar içindeki hali de hayranlarını mest etti.

"HAYAT BİR YOLCULUK"

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Hatice Şendil, "Sosyal medya kullanırken samimi olmaya çalışıyorum. Hangimizin toz pembe bir hayatı var? Hangi renk olmak istediğimiz bizim elimizde. Ben elimden geldiğince mutluluğu seçiyorum. Burak'la 12.yılımız. 12 yılda her mevsimi, fırtınasıyla, baharıyla yaşadık. Zaman zaman farklı düşündüğümüz de oldu elbette ama hep birlikteydik. Hayatın kendisi bir yolculuk. Renklerin değişip insanları dönüştürdüğü bir yolculuk. Her rengin kıymetini bilerek, şükrederek yapılması gereken bir yolculuk." ifadelerini kullanmıştı.