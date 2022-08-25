Petrol
101.9
0.67%
Euro
18.166
0.41%
Dolar
18.1518
0.06%
Altın
1.026
0.43%
Borsa
306
2.00%
Bitcoin
396.731
1.59%
BTXN Coin
4.90
-2.77%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Hatice'den soruşturma açılan Gülşen'e destek

    Şarkıcı Hatice, sürekli eleştirilen meslektaşı Gülşen'e destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 07:47
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatice'den soruşturma açılan Gülşen'e destek

    Son dönemde giydiği kıyafetler sebebiyle gündemden düşmeyen Gülşen'in, 4 ay önce verdiği konserde imam hatiplere dair söylediği sözler eleştirilere sebep oldu.

    "İmam hatipli o yüzden sapık"

    Görüntülerde Gülşen'in, bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullandığı görüldü.

    "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" hakkında soruşturma açılan Gülşen'e, şarkıcı şarkıcı Hatice'den destek geldi. Hatice'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

    Hatice den soruşturma açılan Gülşen e destek #1

    Hatice'den destek

    Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice paylaşımında şunları söyledi:

    "İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum."

    Hatice den soruşturma açılan Gülşen e destek #2

    Hatice den soruşturma açılan Gülşen e destek #3




    İlginizi Çekebilir

    En büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi
    Teknoloji

    En büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

    Mısır alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 mısır alım fiyatı..
    Ekonomi

    Mısır alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 mısır alım fiyatı..

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir