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    Havva Öztel koronavirüsü atlattı

    Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 07:10
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    Havva Öztel koronavirüsü atlattı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel,  son olarak çıktığı tatilde koronavirüse yakalandı.

    Bir süredir evinde tedavi gören Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.

    "ZOR SIĞDI"

    Karantinada olan Havva Öztel sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak, koronavirüsü yendiğini ve kızlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Öztel, Hayat Eve Sığar uygulamasından bir fotoğraf paylaşıp; "Zor sığdı, sonunda bitti" yazdı.

    Havva Öztel koronavirüsü atlattı #1

    Havva Öztel koronavirüsü atlattı #2

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