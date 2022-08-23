Hayal Köseoğlu isyan etti

Kadınların güzel olmak için çok zaman harcadığını söyleyen Hayal Köseoğlu, bu düzeni eleştirdi.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, dizi sektöründeki güzellik algısına ve erkek egemen dünyaya isyan etti.

Güzel görünmek için kadınların çok zaman harcadığını söyleyen oyuncu içini şu sözlerle döktü:

"Rekabet halindeyiz"

“Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz.





"Çok üzülüyorum"

Şu ana kadar dış görünüşüme harcadığım vakti belki binlerce kitap okumaya, yüzlerce şey üretmeye harcayabilirdim. Kıymetli yaşam süremden çaldığım için çok üzülüyorum.

Son derece acımasız, kadın düşmanı güzellik sektörüne harcadığım parayı keşke küçük bir kızın eğitimini üstlenmeye harcasaydım.





"Olduğum kadına hakaret bu"

Bir tane genç kızın bile filtreli fotoğraflarımla zihinsel bir yarışa girmesini istemezken, sektörün yarattığı rekabete uyum sağlamak için filtreli fotoğraf koymak zorunda hissetmek artık zekama, eğitimime ve genel olarak olduğum kadına hakaret gibi geliyor.

Daha 25 yaşında, doğru düzgün çizgim bile yokken botoks yaptırmak zorunda hissetmiş olduğumu düşündükçe çıldırıyorum. Oyuncu arkadaşlarıma, bana, tanıdığım bir sürü insana senelerdir sektörde güzellik üzerine neler dayatıldığını keşke bilseniz.

Güçlü bir kadın olsun ama benim sözümü dinlesin, kendi parasını kazansın ama benden çok kazanmasın, güzel ve seksi olsun ama dışarda beni huzursuz edecek gibi giyinmesin, vıdı vıdı vıdı vıdı… Hadi lan ordan!





"Beyni yıkanmış gibi"

Gerçekten artık erkek egosunu, erkek libidosunu ve erkek hazzını beslemek için beyni yıkanmış gibi, fark etmeden attığım/attığımız adımlar yüreğime dokunuyor. Labirentteki fareler gibi ömrümüzü harcıyoruz.

Ben artık güzel kadın gördüğümde tehdit altında hissetmek istemiyorum.

Nasıl olduysa koskoca bir gezegen ufacık bir erkek egosunun uydusuna dönüşmüş. İçime bu düzen tarafından minik minik işlenmiş, ustalıkla gizlenmiş bu kadın düşmanlığımdan bugün emekliye ayrılıyorum.”