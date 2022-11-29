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    Hayal Köseoğlu: Menajerler estetik istiyor

    Hayal Köseoğlu, sektörde performans yerine güzellik dayatmasının özellikle menajerler tarafından yapıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:11
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    Hayal Köseoğlu: Menajerler estetik istiyor

    Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sektörde performans yerine güzellik dayatmasının özellikle menajerler tarafından yapıldığını söyledi.

    Hande'ye destek verdi

    Köseoğlu, Hande Erçel'in 'Yetenek yoksa güzellik boş' açıklamasına destek verdi. Son olarak 'Mahkum'da oynayan Köseoğlu, dizilerin reytinglerde başarısız olmasını hikaye değil, cast seçimlerinin yanlış yapılmasından kaynaklandığını belirtti.

    Hayal Köseoğlu: Menajerler estetik istiyor #1

    "Güzellik performansın önüne geçti"

    Özellikle cast çalışmalarında yetenek, yerine güzelliğe bakıldığını belirten Köseoğlu, ''Kaş, kirpik, dudak, burun, elmacık kemiği falan oyuncu seçiminde performansın önüne geçtikçe durum daha da kötü olacak.'' dedi.

    Hayal Köseoğlu: Menajerler estetik istiyor #2

    "Kulaklarımız kanadı"

    Köseoğlu bir de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Oyuncu, menajerlerin oyunculara estetik yaptırmaları konusunda baskı yaptığını belirtti. Twitter'dan bir oyuncu arkadaşının yaşadıklarını anlatan oyuncu, şunları söyledi: ''Bir menajer ablamız, oyuncu arkadaşımızın dizisini izleyip yanına giderek, 'Sana acil bişektomi, kaşlarına belki fox eye, kollarının üst kısmına belki liposuction ve çene dolgusu lazım' demiş. İnanılmaz bir durum. Bence o menajer, oyuncularına ilk önce diksiyon dersi aldırsın. Kulaklarımız kan içinde kaldı.''

    Hayal Köseoğlu: Menajerler estetik istiyor #3

    Hayal Köseoğlu: Menajerler estetik istiyor #4



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