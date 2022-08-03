Hayal Köseoğlu'ndan bikinili poz

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrolünde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, tatile çıktı.

Hayal Köseoğlu tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu, bikinili pozuyla ilgi çekti.

"İyi poz, iyi ışık"

Güzel oyuncu o poza, "İyi poz, iyi ışık" diye yazdı.

Daha sonra bir fotoğraf daha yayınlayan Köseoğlu, "Bu şekilde yanmazsın Hayalciğim ya." notunu düştü.