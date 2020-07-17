Hayal Köseoğlu'ndan tokat açıklaması

Bodrum'da tatil yapan Hayal Köseoğlu bir arkadaşıyla plajda tartışmış, zor sakinleşmişti. Köseoğlu, plajda yaşanan o anlara açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 18 Haziran’da Çeşme’de yakın arkadaşı Abdullah ile kavga ederken görüntülenmişti. Oyuncu bu durumu, ertesi gün çektiği bir video ile ti’ye almıştı.

Rol aldığı dizinin çekimleri için İstanbul’a dönen Hayal Köseoğlu, konuya dair şunları söyledi:

"KAVGA ETMEDİK"

"O gün çok üzgün ve agresiftim. Çünkü kötü bir haber almış, babamın kalbinde problem olduğunu öğrenmiştim. Ameliyata girecekti. Apo da beni güldürmeye çalıştı, arı fobimi kullandı ama sinir etti. Yoksa kavga etmedik, şakalaştık."

Toplu taşıma araçlarını kullandığını belirten Hayal Köseoğlu, “Her kadın gibi ben de maalesef tacize uğradım.” dedi.