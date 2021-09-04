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    Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali şaşırttı

    'Hayat Bilgisi'nde 'Biricik' rolüne hayat veren ve dizide 'Kikirik' lakabıyla tanınan oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 10:33
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    Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali şaşırttı

    Oyuncu Çisil Oral, başrollerinde; Perran Kutman, Kerem Kupacı, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel, Gökçe Bahadır, Yeliz Doğramacılar, Ümit Erdim, Serhan Arslan, Tarık Papuççuoğlu, Yıldız Asyalı, Atilla Olgaç ve Erdal Türkmen gibi isimlerin yer aldığı, 2003-2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgilisi' dizisinde 'Biricik' karakterini canlandırmıştı.

    ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

    Dizide 'Kikirik' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Oral'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu.

    Uzun yıllar tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son hali şaşırttı #1

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son hali şaşırttı #2

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son hali şaşırttı #3

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son hali şaşırttı #4

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son hali şaşırttı #5

    Hayat Bilgisi nin Kikirik i Çisil Oral ın son hali şaşırttı #6

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