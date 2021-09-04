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Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali şaşırttı

Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali şaşırttı

'Hayat Bilgisi'nde 'Biricik' rolüne hayat veren ve dizide 'Kikirik' lakabıyla tanınan oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.