- Haberler
- Magazin Haberleri
- Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 07:58
- Güncelleme : 18.11.2022 - 09:18
Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel, son hali ile ağızları açık bıraktı.
Canlandırdıkları karakterler ile yıldızları parlayan genç oyuncuların değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel oldu.
Genç kızlar çok seviyordu
Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen 40 yaşındaki Paşhan Yılmazel, tanınmaz hale geldi.