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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.