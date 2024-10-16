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Survivor'ın tanınan isimlerinden olan Hasan Yalnızoğlu, sevenlerini üzdü...

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Yalnızoğlu, dün 50 yaşında hayatını kaybetti.

7 yaşında bir kızı olan Yalnızoğlu'nun cenazesi, namazı kılınmak üzere Karacaahmet Şakirin Camii’ne getirildi.

KIZINI GÖREN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yalnızoğlu'nun cenaze namazına sanat camiasından da dostları katıldı. Berk Oktay, Kenan İmirzalıoğlu ve Pınar Altuğ gibi isimler cenazede hazır bulundu.

Karacaahmet Şakirin Camii’nde düzenlenen törenin ardından Yalnızoğlu, son yolculuğuna uğurlanırken, 7 yaşındaki kızını görenler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN DUYGUSAL SÖZLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre; cenaze töreninde konuşan İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu için, "Nevi şahsına münhasır bir insandı, yumuşacık bir kalbi vardı. Herkesten aynı şeyleri duyacaksınız. Best Model'de de oda arkadaşımdı. O bana diyordu gönlümün birincisi sensin, ben de ona diyordum gönlümün birincisi sensin diye. Ben birinci olmuştum, o ikinci. Çok güzel hatıralar bıraktı." ifadelerini kullandı.