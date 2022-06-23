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    Hayko Cepkin, sahnede düştü

    Samsun'un Atakum ilçesinde geçtiğimiz günlerde konser veren Hayko Cepkin, dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 07:04
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:36
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    Hayko Cepkin, sahnede düştü

    Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Dansçılar ve görsel şovların damga vurduğu konserde talihsiz anlar yaşandı.

    Direkten indiriyordu

    Hayko Cepkin, konser sırasında direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.

    Hayko'nun düştüğü anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Hayko Cepkin, sahnede düştü VİDEO

    Hayko Cepkin, sahnede düştü #1


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