Hayranı, Mehmet Ali Erbil’i ağlattı

Seda Sayan’ın programına konuk olan şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi ile ilgili övgü dolu sözlerle bahseden bir seyircisinin röportajı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’a konuk oldu.

Bir süre küs kalan ikili, canlı yayında adeta düşman çatlattı.

Eski eşi Nergis Kumbasar’ın da konuk olarak katıldığı programda Mehmet Ali Erbil, duygusal anlar da yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hayranlarından birinin röportajını izleyen Erbil, gözyaşlarını tutamadı.

“Bizi hala mutlu ediyor, bu yaşına rağmen. Çok özledim kendisini. Ona aşık olan bir hayranıyım. Mükemmel bir insan, Allah ömrüne ömür versin. Seninle yaşadık, seninle doğduk. Filmlerin de öyle, gerçeğin de öyle, kalbin de öyle. Seni çok seviyorum.” diyen seyircisine teşekkür eden Erbil, yutkunarak konuşabildi.

Seyircisinin söyledikleri Mehmet Ali Erbil'i ağlattı VİDEO

“SEYİRCİME AĞLIYORUM”

Mehmet Ali Erbil, “Çok güzel bir şey. Çocukluğumdan beri onlarla birlikte büyüdüm ben. Hastalığıma bile ağlamadım, seyircime ağlıyorum.” dedi.