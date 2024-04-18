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Hayranlarını korkutan paylaşım! Zeynep Bastık ameliyat olacağını açıkladı

Hayranlarını korkutan paylaşım! Zeynep Bastık ameliyat olacağını açıkladı Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Zeynep Bastık, doktora gittiğini ve muayene olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, "Ciddi bir deviasyonum varmış" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.