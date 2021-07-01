Hayrettin, Can Yaman'a benzetiliyor

Hayrettin Karaoğuz, Can Yaman hakkında düşüncelerini dile getirdi.

En son 'Survivor' yarışmasına katılan YouTuber ve oyuncu Hayrettin Karaoğuz, önceki gün bir fuarda görüntülendi. Yarışmada en zorlandığı konunun aç kalmak olduğunu söyleyen Hayrettin, yeni imajının Can Yaman'a benzetildiğinin söylenmesiyle ünlü oyuncuya göndermede bulundu.

"ALLAH AÇLIKLA SINAMASIN"

Karaoğuz, 'Survivor'da yarışırken 'Yemek versinler, beni elesinler’ modunda olduğunu anlattı. Hayatta açlığa dayanamayacağını söyleyen Hayrettin, "Yarışmadan çıktığımdan beri yiyorum, Allah bir daha bana orayı göstermesin. Çok büyük saygım var Acun Bey ve ekibine, ama bir daha oraya gidemem. Allah kimseyi açıklıkla sınamasın..."

Hayrettin Karaoğuz, sosyal medyada imajının oyuncu Can Yaman’a benzetilmesiyle ünlü oyuncuya şakayla karışık göndermede bulundu.

"BEN BENZETMİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Ben de şimdi Yan Caman mıyım? Can Yaman'ın Esenyurt şubesiyim o zaman. Ben benzetmiyorum, adam yakışıklı falan ama ben kendim olmaktan memnunum.

"ÇOK KASINTI"

Tanımam ama hakkında çok da hayırlı şeyler duymuyorum. Tatlı bir adam ama çok kasılıyor gibi geliyor, aslında onları yapmasa iyi adam. Ama o hareketleri yapınca vücudu ağrıyordur, çok kasılıyor ya. Şimdi fanları saldıracak fanları bana." dedi.