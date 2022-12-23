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    Hazal Filiz Küçükköse: Oyunculuk benim için büyük önem taşıyor

    Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, hayatındaki en önemli kırılma noktasını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 09:59
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    Hazal Filiz Küçükköse: Oyunculuk benim için büyük önem taşıyor

    "Kara Sevda" isimli dizi ile adını duyuran 34 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, samimi açıklamalarda bulundu.

    21 yaşından beri dizilerde rol alan Küçüköse, oyunculuğa başlamasıyla ilgi konuştu.

    "Kırılma noktam"

    Mesleğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Küçükköse "Hayatımda üç büyük kırılma anı yaşadım. Ama en önemli kırılma noktam kesinlikle oyuncu olmaya karar verdiğim andı" dedi.

    Hazal Filiz Küçükköse: Oyunculuk benim için büyük önem taşıyor #1


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