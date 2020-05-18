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    Hazal Filiz Küçükköse'den teras pozları

    32 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, evinin terasında çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 07:05
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    Hazal Filiz Küçükköse'den teras pozları

    Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına oyuncu Hazal Filiz Küçükköse de önlem amaçlı evinden çıkmıyor.

    TERASA ÇIKTI

    Bütün vaktini evde geçiren Küçükköse, önceki gün bitkilerle süslediği evinin terasında çekilen karesini paylaştı.

    Küçükköse, teras pozlarını "Benim ruhum, benim habitatım" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    32 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse'nin paylaşımları kısa sürede 199 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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