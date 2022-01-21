Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizi

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu. İkizlerin benzerlikleri, görenleri hayrete düşürdü.

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, şimdilerde dinleniyor.

Küçükköse'nin bir ikizi olduğunu öğrenen birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi

"HANGİSİ HAZAL"

1988 yılında dünyaya gelen güzel oyuncunun Deniz adından bir ikiz kardeşi var.

Birbirinin kopyası olan kız kardeşler, güzellikleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İkilinin son paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Bunlardan hangisi Hazal?" yorumunu yaptı.