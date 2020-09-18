Hazal Kaya - Ali Atay çiftine teklif yağıyor

Geçtiğimiz yıl evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay reklam yıldızı oluyor.

İki ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 2019 Şubat ayında hayatlarını birleştirmiş; 2019 Kasım ayında da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almışlardı.

TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftine, beraber bir reklam filminde oynamaları için teklif gitti.

Mutlulukları oğulları Fikret Ali'yle beraber daha da artan ikiliye, yeni bir e-ticaret markasından milyonluk reklam teklifi gitti.

Teklifi değerlendiren Kaya ve Atay'ın şu günlerde imza aşamasında olduğu öğrenildi.