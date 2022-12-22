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    Hazal Kaya: Biz bu evde çok hamileyiz

    Hazal Kaya'nın sokaktan bulduğu köpeği Aysel de hamile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:05
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    Hazal Kaya: Biz bu evde çok hamileyiz

    Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.

    Fikret Ali adında bir tane oğulları olan ünlü çift, şimdilerde kız bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. İkili, doğacak olan çocuklarına Süreyya Leyla ismini koyacak.

    Hazal Kaya: Biz bu evde çok hamileyiz #1

    Hazal Kaya'nın sokaktan bulduğu köpeği Aysel de hamile çıktı ViDEO

    "Biz bu evde çok hamileyiz"

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hazal Kaya'nın son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

    Otobana terkedilmiş halde buldukları ve sahiplendikleri köpekleri Aysel ile video yayınlayan Hazal Kaya, gözler dolu dolu bir açıklama yaptı. "Biz bu evde çok hamileyiz." diyen Hazal Kaya'nın köpeğiyle paylaşımı herkesi duygulandırdı.

    Hazal Kaya: Biz bu evde çok hamileyiz #2


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