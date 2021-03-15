Hazal Kaya: Dizi oyuncularını hep küçümsediler

Hazal Kaya, Türk yapımlarının dünyaya satılmasının ardından dizi oyuncularının hak ettiği değeri gördüğünü ifade etti.

İki yıl önce oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, Türkiye'deki oyunculuk sektörü ile ilgili konuştu.

İnternette yayınlanan bir programda konuşan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla farklı bir algının oluştuğunu ifade etti.

'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' ve 'Bizim Hikaye' gibi birçok projede yer alan 30 yaşındaki Hazal Kaya, yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumladığını belirtti.

Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"YILLARCA AŞAĞILANDIK"

"Yıllarca 'Dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklenti olmadan yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi yaklaşımlar vardı. Bu da bana hep acayip geliyordu. Bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye.

"AĞIR İŞÇİYDİK"

Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır."