Hazal Kaya: Hayatta tutunmaya çalışıyorum

Sosyal medyada oldukça aktif olan Hazal Kaya, takipçilerinin endişelendiren bir paylaşım yaptı.

Meslektaşı Ali Atay'la evli olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, sosyal medyada bir süredir bir şey paylaşmıyordu.

Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu.

"İsteyerek olmadı"

Güzel oyuncu şunları yazdı:

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm"