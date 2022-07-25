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- Hazal Kaya ikinci kez hamile
Hazal Kaya ikinci kez hamile
Fikret Ali adında bir oğlu olan güzel oyuncu Hazal Kaya, ikinci bebeğini bekliyor.
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 09:34
- Güncelleme : 25.07.2022 - 09:40
2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay (46) ile evlenen Hazal Kaya (31), aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi.
3 aylık
Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, 3 aylık hamile.