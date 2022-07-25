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    Hazal Kaya ikinci kez hamile

    Fikret Ali adında bir oğlu olan güzel oyuncu Hazal Kaya, ikinci bebeğini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:40
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    Hazal Kaya ikinci kez hamile

    2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay (46) ile evlenen Hazal Kaya (31), aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

    Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi.

    3 aylık

    Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, 3 aylık hamile.

     

    Hazal Kaya ikinci kez hamile #1

    Hazal Kaya ikinci kez hamile #2


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