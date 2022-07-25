Hazal Kaya ikinci kez hamile

Fikret Ali adında bir oğlu olan güzel oyuncu Hazal Kaya, ikinci bebeğini bekliyor.

2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay (46) ile evlenen Hazal Kaya (31), aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi.

3 aylık

Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, 3 aylık hamile.