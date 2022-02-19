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    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu

    'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrol olan Hazal Kaya ve 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş, uzun bir aranın ardından ilk kez yan yana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 09:37
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    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu

    Bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Hande' karakterine canlandıran oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturarak ABD'ye yerleşti.

    Mesleğe ara veren ve 2020 yılında anne olan Ceyda Ateş, geçtiğimiz günlerde ise aynı dizideki rol arkadaşı olan Hazal Kaya'yla buluştu.

    SENELER SONRA AYNI KAREDELER

    Çocuklarıyla beraber evde bir araya gelen iki isme 'Feriha' karakterinin ağabeyini canlandıran oyuncu Melih Selçuk da katıldı.

    Ceyda Ateş ise Instagram hesabı üzerinden o anlara ait bir fotoğraf paylaştı.

    Ateş pylaşıma, "Sonunda buluştular. Hazal Kaya, Melih Selçuk ve bitirim ikili. Fikret bey ve Talia hanım" notunu yazdı.

    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu #1

    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu #2

    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu #3

    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu #4

    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu #5

    Hazal Kaya ile Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu #6


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