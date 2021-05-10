Hazal Kaya: Kendimizi tebrik edelim

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Anneler Günü'ne özel duygusal bir mesaj paylaşan Kaya'ya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kaya paylaşımında, "Herhangi bir canlıyı yavrusu bilip karşılıksız bir sevgiyle besleyen, yanında olan, güvende hissettiren canım kadınlar! Anneler Günümüz kutlu olsun.

"ŞARTLAR ÇETİN"

Bu karşılıksız sevebilme becerimiz başımıza iş açmış hep, tuhaf beklentiler yaratmış. Kendimizden vazgeçmemiz beklenmiş, doğrusunu bu zannetmişiz, yok olurken var etmeye çalışıp çelişkimizde boğulmuşuz. Birbirimize el uzatmayı değil, dil uzatmayı öğretmişler bize karşılıksız sevmeyi bilmeyenler, varlığımızı bayılarak aldığımız bu şahane sorumluluğa indirgeyenler... Bugünü kutlarken dönüp kendimizi de tebrik edelim bütün imkansızlıklara rağmen sevmeye, sevmeyi öğretmeye devam ettiğimiz için! Şartlar çetin, biz de fena değiliz!" ifadelerini kullandı.