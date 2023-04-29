Hazal Kaya kızı Süreyya'yı paylaşarak sordu: Hangimizden acaba bu gen Mart ayında ikici kez anne olan 32 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, kızı Süreyya'nın göğsünde yattığı anı paylaşarak yüzleri gülümsetti.

ensonhaber.com

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girdi.

Ünlüler camiasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan ikili, mutlu birlikteliklerini 2 çocuğuyla taçlandırdı.

Evlendikleri yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, geçtiğimiz mart ayında da kızları Süreyya'ya kavuştu.

İkinci kez anne oldu

Kaya, kızını ilk olarak 8 Mart'ta paylaşmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

"Hangimizden acaba bu gen"

Genç anne Kaya, Süreyya ile olan karesini hikaye kısmından paylaşarak, yüzleri gülümseten bir not düştü.

Kızının göğsünde uyuduğu kareye, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden acaba bu gen?" yazdı.