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- Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın hastalığı hafif şekilde geçirdiği belirtildi.
- DHA
- 30.03.2021 - 23:35
- Güncelleme : 31.03.2021 - 00:29
Pera Palas adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.
ÇEKİMLERE 5 GÜN ARA VERİLDİ
Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi. Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.