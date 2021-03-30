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    Hazal Kaya koronavirüse yakalandı

    Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın hastalığı hafif şekilde geçirdiği belirtildi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 00:29
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    Hazal Kaya koronavirüse yakalandı

    Pera Palas adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.

    ÇEKİMLERE 5 GÜN ARA VERİLDİ

    Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi. Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

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    Hazal Kaya koronavirüse yakalandı #2

    Hazal Kaya koronavirüse yakalandı #3

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