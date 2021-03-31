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    Hazal Kaya: Koronavirüsü hafif atlatıyorum

    Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:01
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    Hazal Kaya: Koronavirüsü hafif atlatıyorum

    Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, koronavirüse yakalandı.

    Oyuncunun PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi. Karantinada olan Kaya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    Evinde tedavi gören 30 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    "AYAKTA GEÇİRİYORUM"

    "Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün 'geçmiş olsun' mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum."

    Hazal Kaya: Koronavirüsü hafif atlatıyorum VİDEO

    Hazal Kaya: Koronavirüsü hafif atlatıyorum #1

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